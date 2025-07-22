Побил все рекорды по безделью: вот как мужчина из Гонконга к этому пришёл

Мужчина из Гонконга Денис Кван Хонг-Ванг стал чемпионом мира по безделью.
Он выиграл соревнование, которое предполагает 90 минут сидения неподвижно — без сна, движения, шума и проверки телефонов. Каждые 15 минут у "бездельников" измеряли пульс.
Денис рассказал, что с детства переживал о своей продуктивности, так как Гонконг — место высокой конкуренции.
В 2012 году он начал практиковать осознанность. Это помогло ему начать мыслить яснее и справляться с эмоциями.
В конце состязания победитель так и не встал, а решил посидеть подольше.
У Дениса бурная жизнь: работа, учеба, воспитание двух детей. Это соревнование стало для него роскошью.
"Во многих частях мира люди живут день за днём, не останавливаясь — как будто остановка — это своего рода лень. Хотя мероприятие длилось всего полтора часа, оно дало нам возможность просто быть собой, и я надеюсь, что оно напомнит людям, что производительность не всегда самое главное", — поделился чемпион.
Гонко́нг (иер. 香港, англ. Hong Kong, кант. Хёнкон?, с.-кит. Сянга́н?), полное название Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.
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