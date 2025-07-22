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Британец сливал России данные о министре обороны — и попался в ловушку МИ-5

МИ-5 поймала британца на передаче данных о министре обороны Шаппсе РФ
2:46
Мир

Британский суд вынес обвинительный приговор гражданину Великобритании Говарду Майклу Филлипсу, признав его виновным в попытке передачи данных о члене парламента и экс-министре обороны Гранте Шаппсе, предположительно, российской разведке. Об этом сообщил телеканал Sky.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by sebastiandoe5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Великобритании

По версии следствия, Филлипс нарушил закон о национальной безопасности, вступив в контакт с лицами, которые представились сотрудниками российской Службы внешней разведки (СВР). Обвинение утверждает, что он пытался передать этим людям личную информацию о Шаппсе, а также выполнял различные задачи, включая бронирование гостиничного номера, покупку и настройку мобильного телефона, якобы в интересах российской стороны.

Как стало известно, лица, с которыми общался Филлипс, на самом деле оказались сотрудниками британской контрразведки МИ-5, действовавшими под прикрытием. Во время встречи они использовали фальшивый русский акцент, а само общение было зафиксировано на скрытую камеру.

Эта видеозапись стала ключевым доказательством, представленным в суде присяжных. Помимо данных о Шаппсе, с которым Филлипс, предположительно, был лично знаком, он также передал цифровой носитель с текстом, описывающим, какую пользу он мог бы принести российской разведке.

Сообщается, что 65-летний Филлипс, ранее работавший банковским специалистом по вопросам банкротств, решился на такие действия из-за финансовых трудностей, возникших после выхода на пенсию.

Его личные сбережения иссякли в 2023 году, а попытки найти работу не увенчались успехом. После этого он предлагал свои услуги в качестве консультанта политикам и знаменитостям, а также, предположительно, направлял письма в посольства России, Ирана и Китая с предложением передать информацию о Шаппсе. В свою защиту Филлипс утверждал, что не действовал против интересов Великобритании, а якобы намеревался заманить российских шпионов в ловушку.

Филлипс был задержан в мае 2024 года в Лондоне, а в октябре того же года предстал перед центральным уголовным судом Олд-Бейли, где не признал своей вины в нарушении закона о национальной безопасности.

Судебный процесс начался 7 июля и, как ожидается, продлится несколько недель. Теперь Филлипсу грозит тюремное заключение за попытку шпионажа в пользу иностранного государства.

Российское посольство в Лондоне, в свою очередь, сообщило, что британские власти не направляли официальных уведомлений по поводу задержания Филлипса.

Уточнения

Сэр Грант Шэппс — британский политик. Занимал посты министра обороны (2023—2024), министра транспорта (2019—2022), министра внутренних дел (19—25 октября 2022) и министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности (2023).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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