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СБУ взяла НАБУ штурмом: что скрывается за арестом Руслана Магамедрасулова

Суд Киева арестовал руководителя НАБУ Магамедрасулова до 16 сентября без залога
2:07
Мир

В Киеве суд принял решение о заключении под стражу одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Как сообщил украинский телеканал "Общественное", мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога будет действовать до 16 сентября.

Накануне издание "Страна.ua" сообщило о проведении Службой безопасности Украины (СБУ) обысков у сотрудников НАБУ. Позднее бюро подтвердило факт проведения обысков, отметив, что они осуществлялись без соответствующего судебного решения.

Вскоре СБУ объявила о задержании Магамедрасулова, обвинив его в ведении бизнеса на территории России. Кроме того, в понедельник стало известно, что обыски затронули и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). В ходе этих мероприятий сотрудники СБУ получили доступ к данным о всех секретных операциях, негласных действиях и спецмероприятиях, проводимых НАБУ и САП.

По информации, опубликованной в Telegram-канале "Общественного", сторона защиты Магамедрасулова считает решение суда незаконным и намерена подать апелляцию.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент одобрил законопроект, который фактически лишает независимости НАБУ и САП, что вызвало широкий общественный резонанс.

Ситуация привлекла внимание международного сообщества. Послы стран "Большой семёрки" (G7) выразили глубокую обеспокоенность действиями СБУ в отношении НАБУ и заявили о намерении обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

Тем временем, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что в ходе обысков СБУ изъяла материалы, связанные с расследованиями, которые касались ближайшего окружения Владимира Зеленского.

Уточнения

Национальное антикоррупционное бюро Украины — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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