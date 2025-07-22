Цены душат Британию: люди выживают при продуктовой инфляции 5,2%

Продуктовая инфляция в Британии достигла максимума с января 2024: что это значит для граждан

В Великобритании ожидается значительное увеличение затрат домохозяйств на продукты питания и напитки в текущем году, что связано с ускорением продуктовой инфляции, достигшей в июле максимального уровня с начала года.

Фото: commons.wikimedia.org by Rian (Ree) Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Великобритании

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные британской аналитической компанией Kantar, специализирующейся на маркетинговых исследованиях.

Согласно информации, собранной аналитическим подразделением Worldpanel от Numerator, за четыре недели, завершившиеся 13 июля, объёмы продаж в продуктовых магазинах выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом уровень продуктовой инфляции в июле достиг 5,2%, что стало самым высоким показателем с января 2024 года. Учитывая, что среднегодовые расходы британских домохозяйств на продовольствие составляют 5 283 фунта стерлингов (примерно 556 тысяч рублей), подобный рост цен может привести к дополнительным затратам в размере 275 фунтов стерлингов (около 29 тысяч рублей) при сохранении текущих покупательских привычек.

Исследование также показало, что почти две трети британских семей выражают серьёзную обеспокоенность по поводу роста цен на продукты. Чтобы минимизировать влияние подорожания, многие жители страны уже начали корректировать свои пищевые привычки.

В частности, британцы всё чаще отдают предпочтение товарам под собственными торговыми марками магазинов, отказываясь от продукции известных брендов. Кроме того, в рационе жителей страны всё больше простых блюд: в семи из десяти случаев ужины состоят из блюд, включающих менее шести ингредиентов.

Ранее сообщалось, что общий уровень годовой инфляции в Великобритании в июне ускорился до 3,6% по сравнению с 3,4% в мае, что стало максимальным значением с января 2024 года, когда этот показатель достигал 4%. При этом особенно заметно выросли цены на алкоголь и табачные изделия — с 5,4% до 6,4%, а также на продовольствие и безалкогольные напитки — с 4,4% до 4,5%.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

