Украина теряет лицо: Киев вычеркнули из списка будущих членов ЕС

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Рада ликвидирует независимость НАБУ и САП: реакция Киева и Европы
2:23
Мир

Решение украинского парламента об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не способствует сближению Украины с Европейским Союзом, укреплению демократических принципов, верховенству права и законности, считает мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко
Фото: commons.wikimedia.org by Київська міська державна адміністраціяКиївська міська рада, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Виталий Кличко

Ранее в этот же день стало известно, что Верховная Рада одобрила законопроект, который фактически лишает самостоятельности указанные ведомства, о чём сообщил депутат Ярослав Железняк.

По мнению Кличко, принятые изменения не только отдаляют Украину от европейских ценностей, но и подрывают основы демократии и правового государства. Он выразил опасение, что инициаторы и сторонники таких нововведений уверены в своей безнаказанности, что, по его словам, ведёт страну к авторитаризму.

Мэр Киева также отметил, что под предлогом военного времени власти уничтожают антикоррупционные структуры, ограничивают местное самоуправление и подавляют голоса общественных активистов и журналистов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кличко также подчеркнул, что в работе правоохранительных органов Украины остаётся множество вопросов, связанных с их независимостью, объективностью и соблюдением законных процедур.

Он считает, что система нуждается в реформировании, а не в превращении в инструмент власти. Мэр напомнил, что за любые действия рано или поздно придётся нести ответственность — как политическую, так и юридическую.

Тем временем, ситуация вокруг антикоррупционных органов продолжает накаляться. Накануне издание "Страна.ua" сообщило о проведении Службой безопасности Украины (СБУ) обысков у сотрудников НАБУ.

Позднее бюро подтвердило факт обысков, уточнив, что они проводились без судебного решения. В свою очередь, СБУ объявила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Кроме того, в понедельник стало известно, что СБУ провела обыски и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, в ходе которых получила доступ к данным о всех секретных операциях и мероприятиях, проводимых НАБУ и САП.

Уточнения

Вита́лий Влади́мирович Кличко́ — украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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