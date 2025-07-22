Смерть в клетке: мигрант погиб в США, и это только начало

Гражданин Вьетнама умер под стражей ICE: в США начато расследование

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В Соединённых Штатах начато расследование в связи с гибелью гражданина Вьетнама, который находился под стражей службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Об этом стало известно из сообщения, переданного телеканалом NBC на основе полученного письма от ведомства.

Фото: flickr.com by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тюрьма

По информации, предоставленной телеканалом, 55-летний мужчина по имени Тиен Суан Фан провёл семь недель в изоляторе миграционной службы, расположенном в округе Карнс, штат Техас. В конце прошлой недели его состояние резко ухудшилось: у него начались судороги, рвота, и он потерял сознание, после чего его срочно доставили в местную больницу.

Как уточняется в репортаже NBC, в субботу мужчина скончался в медицинском учреждении, находясь под надзором ICE. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причину его смерти.

Согласно данным, опубликованным телеканалом, ещё в 2012 году миграционный судья вынес решение о депортации Фана из США, однако мужчина не выполнил это предписание. В начале июня 2025 года его задержали сотрудники миграционной службы.

Телеканал также обратил внимание на тревожную статистику: за 2025 год в учреждениях ICE, находясь под стражей, скончались уже восемь мигрантов из разных стран, включая Вьетнам, Мексику, Гаити, Колумбию, Украину, Эфиопию, Гондурас и Гайану.

Этот случай поднимает серьёзные вопросы о условиях содержания мигрантов и работе миграционных служб США.

Уточнения

Иммиграционная и таможенная полиция США (US Immigration and Customs Enforcement, ICE)



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