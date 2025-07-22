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Венгрия в осаде: Орбан раскрыл тайный план Украины по ЕС

Орбан ответил на угрозы Зеленского: в Венгрии раскрыли план действий
1:03
Мир

Венгрия остаётся непреклонной перед лицом заявлений Владимира Зеленского, о чём сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. Его позицию передал официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Флаг Венгрии
Фото: commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Венгрии

По словам Орбана, Венгрия внимательно отнеслась к последним высказываниям Зеленского, однако не испытывает страха перед ними. Глава правительства подчеркнул, что Будапешт сохраняет твёрдую позицию, несмотря на давление.

Кроме того, Орбан обратил внимание на значительное влияние, которое Украина оказывает на внутренние дела Венгрии, что, по его мнению, требует особой бдительности.

Тем временем, глава венгерского МИД Петер Сийярто в своём выступлении во вторник указал, что Зеленский демонстрирует враждебное отношение к венграм, включая жителей Закарпатья. Однако, как отметил министр, Будапешт не намерен поддаваться на подобные угрозы и продолжит выступать против идеи вступления Украины в Европейский союз.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан — венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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