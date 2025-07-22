Новый раунд переговоров: о чем Киеву лучше было бы промолчать

Депутат Журова заявила о низких шансах перемирия на грядущих переговорах

1:58 Your browser does not support the audio element. Мир

На предстоящих переговорах в Турции шансы на перемирие крайне малы, но возможен прогресс по гуманитарным вопросам. Об этом Pravda.Ru заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее разные СМИ сообщили, что встреча между российской и украинской делегациями может состояться 23 или 24 июля в Стамбуле. Проведение переговоров на этой неделе инициировал Киев. Ожидается, что стороны обсудят возможность перемирия, гуманитарные вопросы и потенциальные условия прекращения огня.

Журова считает, что ожидать прекращения огня на предстоящем раунде переговоров в Турции — это скорее мечта, чем реальная перспектива.

"Сейчас мы понимаем, что там говорить о полном прекращении огня — это кажется какой-то мечтой и, наверное, в первую очередь нашим желанием", — отметила Журова.

По её словам, поставки оружия и финансирование Украины со стороны Запада делают мирные договоренности маловероятными. Тем не менее, она выразила надежду на то, что гуманитарные вопросы могут быть решены.

"Если мы говорим про гуманитарные вещи, конечно, там полный обмен пленными, и какие-то такие гуманитарные вопросы, конечно, хотелось, чтобы они были урегулированы", — добавила парламентарий.

Комментируя возможные позиции украинской стороны, депутат предположила, что Киев будет стоять на своих условиях, особенно после визита Дональда Трампа в Европу и решения НАТО увеличить расходы на оборону.

По её мнению, Украина воспользуется этим, чтобы выдвинуть заведомо неприемлемые для Москвы требования.

"Они, я думаю, на этом фоне очень сильно воодушевятся и будут требовать своих каких-то условий, которые будут, скорее всего, неприемлемы для нас", — подчеркнула она.