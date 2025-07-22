Культуру под нож: США наносят удар по мировой культуре

Соединённые Штаты объявили о своём решении покинуть ряды ЮНЕСКО, вызвав бурю обсуждений в международном сообществе. В администрации президента пояснили, что побудило Вашингтон пойти на такой шаг.
Решение о выходе из организации было принято лично главой государства Дональдом Трампом. Как сообщила представитель Белого дома Анна Келли, занимающая пост заместителя пресс-секретаря, основная причина кроется в несоответствии целей ЮНЕСКО национальным интересам США. Об этом пишет Царьград.
По словам Келли, организация активно продвигает инициативы, которые, несмотря на свою прогрессивность, вступают в конфликт с приоритетами американской политики. В частности, речь идёт о программах в области культуры и социальных преобразований, которые вызывают серьёзные споры.
В беседе с журналистами издания The New York Post представитель Белого дома отметила, что подобные шаги ЮНЕСКО идут вразрез с теми принципами, которые американские избиратели поддержали на выборах в ноябре. Она подчеркнула, что такие действия организации не соответствуют курсу, выбранному большинством граждан США.
ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.
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