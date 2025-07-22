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Культуру под нож: США наносят удар по мировой культуре

Белый дом сделал заявление: США прекращают сотрудничество с ЮНЕСКО
1:15
Мир

Соединённые Штаты объявили о своём решении покинуть ряды ЮНЕСКО, вызвав бурю обсуждений в международном сообществе. В администрации президента пояснили, что побудило Вашингтон пойти на такой шаг.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Решение о выходе из организации было принято лично главой государства Дональдом Трампом. Как сообщила представитель Белого дома Анна Келли, занимающая пост заместителя пресс-секретаря, основная причина кроется в несоответствии целей ЮНЕСКО национальным интересам США. Об этом пишет Царьград.

По словам Келли, организация активно продвигает инициативы, которые, несмотря на свою прогрессивность, вступают в конфликт с приоритетами американской политики. В частности, речь идёт о программах в области культуры и социальных преобразований, которые вызывают серьёзные споры.

В беседе с журналистами издания The New York Post представитель Белого дома отметила, что подобные шаги ЮНЕСКО идут вразрез с теми принципами, которые американские избиратели поддержали на выборах в ноябре. Она подчеркнула, что такие действия организации не соответствуют курсу, выбранному большинством граждан США.

Уточнения

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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