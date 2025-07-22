Историческое решение, которое сложно объяснить: почему США покидают ЮНЕСКО

Решение США о выходе из ЮНЕСКО нельзя объяснить с рациональной точки зрения. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Белый дом сообщил о выходе Соединённых Штатов Америки из Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Такое решение принял президент США Дональд Трамп.
Чепа напомнил, что Дональд Трамп ещё в начале президентского срока высказывался о возможности подобного шага.
Он подчеркнул, что ЮНЕСКО является международной организацией, которая "менее политизирована" и играет важную роль в вопросах сохранения культурных, исторических и природных ценностей.
"Мне кажется, что Соединённые Штаты Америки тратят на эту организацию не такие большие деньги для того, чтобы выходить из неё", — отметил Чепа.
По мнению парламентария, действия американского лидера носят чрезмерно прагматичный характер.
"Некоторые действия Трампа носят чересчур, как бы прагматичный, на мой взгляд, характер. Это ошибка", — заявил он.
Чепа добавил, что трудно объяснить подобное решение Белого дома.
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