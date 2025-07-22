Украина — новый Вьетнам для США: новый план поставок оружия Киеву

Ловушка для Трампа: сенатор РФ раскрыл риски поставок оружия Украине

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Сенатор РФ Алексей Пушков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп рискует угодить в "украинский капкан", если начнет поставки нового вооружения украинской армии.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

По его словам, уже сейчас, согласившись на передачу американского оружия Киеву, Трамп сделал шаг в сторону ловушки, и следующий шаг может привести к тому, что он окажется в ней окончательно, не имея возможности выбраться. Пушков сравнил эту ситуацию с войнами во Вьетнаме и Афганистане, которые, по его мнению, были для США ненужными конфликтами на далеких территориях. Он также отметил, что втягивание США в украинский конфликт произошло при администрации Джо Байдена.

Ранее Трамп сообщил о разработке новой схемы поставок вооружений Украине через партнеров по НАТО.

Согласно этой схеме, Соединенные Штаты продадут странам альянса крупную партию военной техники, включая ракеты, системы противовоздушной обороны и боеприпасы, на сумму в миллиарды долларов. После этого европейские союзники передадут это оружие Киеву, а свои запасы восполнят за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что механизм уже согласован и будет финансироваться за счет средств стран НАТО.

В тот же день американский лидер объявил о намерении ввести стопроцентные пошлины на российские товары и дополнительные санкции против государств, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие между Москвой и Киевом.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия на Украину препятствуют мирному урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО в противостояние и создавая опасную ситуацию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью для российских сил.

В Кремле также отмечали, что наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада не способствует диалогу и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

