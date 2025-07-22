ФБР слило дело Клинтон: какой секрет скрывали в Вашингтоне

Сенат США обвинил ФБР в неполном расследовании дела Хиллари Клинтон

Судебный комитет Сената США, ссылаясь на рассекреченные данные из доклада Министерства юстиции за 2018 год, сообщил, что ФБР не провело должного расследования в отношении использования Хиллари Клинтон личного почтового сервера и обращения с секретными государственными данными в период ее работы на посту госсекретаря.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ хиллари клинтон

Согласно информации, размещенной на официальном сайте комитета, в ходе расследования ФБР получило от неустановленного источника носители информации, на которых находились конфиденциальные данные различных государственных ведомств США, включая Государственный департамент, переписку бывшего президента Барака Обамы, а также, возможно, материалы Конгресса.

Однако, как отмечается, тогдашний директор ФБР Джеймс Коми, его заместитель Эндрю Маккейб, специальный агент Питер Стржок и другие сотрудники не предприняли дополнительных мер для анализа этих данных, несмотря на их потенциальную значимость для дела.

Кроме того, комитет сослался на данные американской разведки, согласно которым администрация Обамы прилагала усилия, чтобы затормозить расследование в отношении Клинтон и обеспечить защиту ее кандидатуры на президентских выборах 2016 года.

В период с 2009 по 2013 годы, занимая пост госсекретаря, Хиллари Клинтон использовала личный сервер для ведения служебной переписки. В 2015–2016 годах ФБР проводило проверку по этому поводу, чтобы установить, имела ли место утечка секретной информации. В результате расследования ведомство не выявило в действиях Клинтон состава преступления.

Сообщения о приостановке, возобновлении и повторном закрытии дела существенно повлияли на общественное мнение о Клинтон в преддверии выборов 2016 года, на которых она уступила победу Дональду Трампу.

Уточнения

Хи́ллари Дайа́н Ро́дэм Кли́нтон — американский политический и государственный деятель, первая леди США (1993—2001), сенатор от штата Нью-Йорк (2001—2009), государственный секретарь США (2009—2013).

