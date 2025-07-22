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Украина на грани банкротства: Киев идет с протянутой рукой к МВФ и США

Украина запросит дополнительное финансирование у МВФ и США — заявление премьера
Мир

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что, скорее всего, страна обратится за дополнительной финансовой поддержкой к Международному валютному фонду (МВФ) и Соединенным Штатам.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак проинформировала, что очередной пересмотр текущей программы кредитования Украины фонд планирует провести в конце 2025 года. Напомним, что программа расширенного финансирования для Киева рассчитана на период до 2027 года.

В интервью агентству Bloomberg Свириденко отметила, что в случае продолжения конфликта в следующем году вероятность запуска новой программы МВФ значительно возрастает. По информации украинских чиновников, обсуждение условий нового финансирования может начаться уже в этом году.

Кроме того, глава украинского правительства сообщила о намерении в ближайшее время обсудить с министром финансов США Скоттом Бессентом перспективы оказания дополнительной помощи Киеву.

На фоне рекордного бюджетного дефицита в 2024 году, который оценивается в 43,9 миллиарда долларов, Украина продолжает полагаться на поддержку международных партнеров для покрытия значительной части своих расходов.

Однако на Западе процесс выделения новых траншей сопровождается длительными дебатами. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее указывал, что со временем объемы международной помощи будут сокращаться, и украинским властям следует сосредоточиться на развитии собственных источников финансирования. В свою очередь, Владимир Зеленский выражал недовольство нехваткой средств для производства отечественного оружия и задержками в поставках западной помощи.

Уточнения

Международный валютный фонд — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтоне, США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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