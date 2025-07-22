Переговоры в Стамбуле возрождаются: США надавили на Украину

Визит Келлога в Киев изменил позицию Зеленского по переговорам с Россией

Недавний визит в Киев специального представителя президента США Кита Келлога оказал заметное влияние на позицию Владимира Зеленского, заставив его пересмотреть свое отношение к переговорам в Стамбуле, которые ранее вызывали у него сомнения, сообщил РИА Новости экс-депутат Верховной рады и участник движения "Другая Украина" — Спиридон Килинкаров.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

По словам бывшего парламентария, еще несколько недель назад Зеленский скептически оценивал перспективы третьего раунда переговоров, и было неясно, готова ли украинская сторона продолжать диалог в стамбульском формате.

Однако, как отметил источник, поездка американского эмиссара в Киев, по всей видимости, изменила ситуацию, повлияв на позицию украинского лидера и придав новый импульс процессу.

Экс-депутат предположил, что предстоящие переговоры затронут лишь ограниченный круг тем, в первую очередь возможность временного прекращения огня, но не вопросы долгосрочного урегулирования или полного завершения конфликта. Он подчеркнул, что рассчитывать на достижение политических договоренностей не стоит, добавив, что реальное окончание противостояния, скорее всего, станет возможным только после завершения летней военной кампании.

Кроме того, бывший парламентарий отметил, что роль дипломатов в этом процессе будет заключаться в закреплении достигнутых на поле боя результатов.

Накануне Зеленский сообщил, что украинская делегация готовится к очередной встрече с представителями России, которая должна состояться в Турции в ближайшую среду. Напомним, что в середине июля Украину посетил спецпосланник президента США Кит Келлог.

Уточнения

Джо́зеф Кит Ке́ллог-младший — государственный служащий США, генерал-лейтенант армии США в отставке.

