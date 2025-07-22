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Санкции без конца: Европа придумывает новые ограничения для России

Франция начала подготовку нового пакета санкций против России — заявление МИД
2:00
Мир

Министерство иностранных дел Франции приступило к разработке нового набора ограничительных мер Евросоюза в отношении России, сообщил глава внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро в эфире одной из французских радиостанций.

Министерство иностранных дел Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Министерство иностранных дел Франции

По его словам, он уже поручил своим подчиненным подготовить очередной пакет санкций, который будет значительно жестче предыдущих. Министр уточнил, что речь идет о мерах, которые будут действовать на общеевропейском уровне.

Кроме того, глава МИД Франции подчеркнул, что принятие нового пакета рестрикций планируется ускорить, если Россия не согласится прекратить боевые действия.

Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия открыта к диалогу с Украиной и готова к переговорам.

На прошлой неделе Совет Евросоюза утвердил 18-й по счету пакет санкций против России, который затронул 14 физических и 41 юридическое лицо, а также включал снижение предельной цены на российскую нефть. Эти ограничения вступили в силу после их публикации в официальном журнале ЕС.

В России неоднократно заявляли, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает ужесточать. В российской столице также отмечали, что западные страны не готовы признать провал своей санкционной политики в отношении РФ. При этом в самих государствах Запада не раз звучали мнения о том, что антироссийские меры не приносят ожидаемого эффекта.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления России является частью долгосрочной стратегии Запада, а санкции нанесли значительный ущерб мировой экономике. Он также подчеркивал, что главная цель этих мер — ухудшить качество жизни миллионов людей по всему миру.

Уточнения

Жан-Ноэль Барро — французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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