Большая игра в Закавказье: что на самом деле задумали США с Зангезурским коридором

Политолог Ищенко раскрыл истинные цели США в вопросе Зангезурского коридора

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В беседе с читателями издания "Военное дело" Ростислав Ищенко проанализировал текущую геополитическую обстановку в Закавказье, уделив особое внимание ситуации вокруг Зангезурского коридора.

Фото: commons.wikimedia.org by DenisMoscow6981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кавказ

На вопрос о том, какие риски для России может нести возможная аренда Зангезурского коридора Соединенными Штатами, а также о вероятности согласия Армении на подобное предложение, эксперт пояснил, что интерес к этому проекту высказывал лично Дональд Трамп, а не американское государство в целом.

По его мнению, на уровне официальных институтов США пока не проявляют активного вмешательства в дела региона и, скорее всего, не будут этого делать в ближайшем будущем, поскольку в этом нет необходимости.

Аналитик отметил, что Зангезурский коридор представляет интерес прежде всего для Турции и Азербайджана, которые стремятся усилить свое влияние на Армению, находящуюся под руководством Никола Пашиняна. Однако, по его словам, излишнее давление со стороны этих стран может привести к обратному эффекту — свержению Пашиняна армянским обществом.

Если же США решат вмешаться в ситуацию, Армения может попытаться заручиться их поддержкой, что сделает Ереван единственным потенциальным союзником Вашингтона в регионе. Однако это, как подчеркнул эксперт, будет противоречить интересам Турции и Азербайджана.

При этом Турция, будучи членом НАТО, остается для США слишком важным партнером, чтобы жертвовать ею ради Армении, которая не может предложить Вашингтону значительных выгод, но потребует существенной помощи.

Кроме того, политолог указал, что текущая ситуация в Закавказье уже играет на руку Соединенным Штатам. Азербайджан, по его словам, постепенно наращивает конфронтацию с Россией, что в перспективе может поставить Турцию перед сложным выбором: поддержать своего стратегического партнера или отказаться от амбиций в Закавказье и Средней Азии. При этом, как отметил аналитик, Вашингтон достигает своих целей в регионе, не тратя ни средств, ни усилий.

Уточнения

"Зангезу́рский коридо́р" - продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.

