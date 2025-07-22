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Санкции, которые не сработают: что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа

Бывший советник Трампа назвал угрозы вторичных санкций против РФ нереалистичными
2:06
Мир

Бывший советник президента США по национальной безопасности в своей статье для издания Wall Street Journal выразил мнение, что угрозы Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против стран, покупающих российские энергоносители, не имеют серьезного веса.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

По словам Джона Болтона, идея о стопроцентных пошлинах на товары из России также не способна оказать значительного влияния на ситуацию.

На прошлой неделе американский лидер объявил, что Вашингтон готов ввести максимальные пошлины на российский экспорт и дополнительные ограничения против государств, закупающих нефть и газ у Москвы, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие между Россией и Украиной.

Экс-советник подчеркнул, что заявления Белого дома о возможных мерах через указанный срок не внушают доверия.

Он указал, что объем российского экспорта в США в текущем году составил всего около 3 миллиардов долларов, поэтому введение пошлин не будет иметь существенного эффекта. Что касается угроз ввести санкции против крупных импортеров российских энергоносителей, таких как Китай и Индия, то, по мнению автора статьи, они выглядят нелепо, что подтверждается отсутствием значительной реакции на рынках после выступления Трампа.

Кроме того, он предположил, что по истечении установленного срока американский президент, скорее всего, найдет повод отказаться от реализации своих угроз, дистанцируясь от этого вопроса.

Ранее издание Economist сообщило, что мировые инвесторы скептически относятся к возможности введения Вашингтоном дополнительных пошлин на российские товары. Агентство Reuters, в свою очередь, отметило, что рынок не воспринимает заявления Трампа всерьез, поскольку подобные меры могут привести к росту цен на энергоносители в самих США.

Это, как указывается, противоречит предвыборным обещаниям американского лидера снизить уровень инфляции в стране.

Уточнения

Джон Роберт Болтон II — государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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