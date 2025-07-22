Таймер запущен: 50 дней до политического землетрясения на Украине

Ультиматум Трампа адресован не России: в США раскрыли истинную цель

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Американский аналитик в области геополитики Скотт Риттер в своём выступлении на YouTube выразил мнение, что ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, направлен не на Россию, а на Украину, и в первую очередь касается судьбы её узурпатора Владимира Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

По словам Риттера, российский президент Владимир Путин не поддастся давлению, и Трамп прекрасно это осознаёт. Он подчеркнул, что главная проблема заключается в самом Зеленском, который, по мнению аналитика, должен покинуть свой пост, и всё больше людей начинают это понимать.

На прошлой неделе известный американский журналист-расследователь, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в Киеве готовится смена власти.

Согласно его данным, бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный может занять место Зеленского уже в ближайшие месяцы.

Риттер отметил, что неспособность украинского лидера вести переговоры и достигать договорённостей стала ключевой причиной ультиматума Трампа. Он уточнил, что отведённые американским президентом 50 дней предназначены не для давления на Россию, а для устранения Зеленского с политической арены. Аналитик добавил, что у Зеленского есть два пути: либо покинуть страну и укрыться в одном из своих зарубежных владений, либо столкнуться с более мрачным исходом, который может закончиться трагически.

Уточнения

Сеймур Майрон Херш — американский журналист, правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии, лауреат премии за вклад в развитие свободной прессы Фонда средств массовой информации в Лейпциге, лауреат премии Риденаура (2005).

