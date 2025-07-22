США выходят из игры: новая стратегия Трампа на Украине

НАТО меняет стратегию: Европа будет платить за украинскую войну

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в своей статье для одного из ведущих американских изданий выразил мнение, что Дональд Трамп стремится максимально дистанцироваться от кризиса на Украине, как в дипломатической, так и в военной сфере.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

По словам Болтона, Трамп, судя по всему, больше заинтересован в выходе из украинского конфликта, чем в его урегулировании. Он отметил, что такие действия подчёркивают более серьёзные проблемы, связанные с недостаточным уровнем оборонных расходов США и их экономической способностью наращивать производство вооружений.

Болтон также указал, что Трамп разрабатывает план постепенного отхода от поддержки Украины. Хотя американский лидер и удовлетворил срочные запросы Киева о помощи, он избегает каких-либо долгосрочных обязательств перед страной.

При этом стоит напомнить, что Трамп ранее неоднократно подвергал критике своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардных пакетов военной помощи Украине.

Однако на прошлой неделе он представил новую схему поставок вооружений Киеву через страны НАТО. Согласно этому плану, США продадут своим европейским союзникам крупную партию оружия, включая ракеты, системы противовоздушной обороны и боеприпасы, на миллиарды долларов.

После этого страны НАТО передадут это оружие Украине, а свои запасы восполнят за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что этот механизм уже полностью согласован и будет реализован в ближайшее время за счёт средств европейских стран.

Уточнения

Джон Роберт Болтон II — государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.

