Трамп взорвал бомбу: Обама и Байден замешаны в главном скандале века

Трамп обвинил Обаму и Байдена в фабрикации дела о вмешательстве России

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём аккаунте в социальной сети Truth Social в очередной раз обвинил своего предшественника Барака Обаму в создании ложных обвинений о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Он также указал, что к этому процессу были причастны бывший президент Джо Байден и его конкурентка на выборах Хиллари Клинтон.

По мнению Трампа, именно Обама стал инициатором кампании под названием "Россия, Россия, Россия", которую он назвал фальшивкой. Он подчеркнул, что в этом участвовали многие представители Демократической партии, назвав произошедшее "преступлением века" и серьёзной угрозой для страны, подкреплённой неопровержимыми доказательствами.

Эти обвинения получили новый виток после заявления директора национальной разведки США Тулси Габбард, сделанного в минувшее воскресенье.

Она сообщила, что американские власти располагают данными, которые могут стать основанием для обвинений против участников сговора, действовавшего в администрации Обамы во время выборов 2016 года, победу в которых одержал Трамп.

Габбард также отметила, что в ближайшее время общественности будут представлены дополнительные сведения о том, как раздувалась тема якобы вмешательства России в американский избирательный процесс.

Важным моментом в этой истории стал доклад, опубликованный в мае 2023 года американским спецпрокурором Джоном Дарэмом. В документе указывалось, что ни правоохранительные органы, ни разведка США не имели никаких реальных доказательств сговора Трампа с Россией.

Более того, в докладе подчёркивалось, что у ФБР отсутствовали данные о каких-либо контактах окружения Трампа с российскими спецслужбами. Дарэм пришёл к выводу, что расследование вообще не следовало начинать, так как оно основывалось на непроверенной и неподтверждённой информации.

Интересно, что неподтверждённый доклад о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года недавно исчез с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщило издание Newsweek, американские пользователи сети заметили, что страницы, связанные с этим документом, теперь отображают сообщение "Не найдено".

Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения в свой адрес. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их совершенно необоснованными, а министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что никаких фактов, подтверждающих вмешательство России в выборы в США или других странах, так и не было представлено.

Уточнения

Бара́к Хуссе́йн Оба́ма II — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017.

