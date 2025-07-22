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Миллиарды в никуда: мир понял, что Patriot бесполезен

Целесообразность Patriot на Украине под вопросом: мнение экс-советника ЦРУ
2:09
Мир

Бывший советник директора ЦРУ по экономическим вопросам Джеймс Рикардс выразил мнение, что поставки комплексов Patriot на Украину не имеют никакого военного или стратегического значения.

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Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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По его словам, Европа располагает лишь ограниченным числом таких систем, явно не достигающим десяти, а тем более четырнадцати, как утверждал Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что эти комплексы не оправдали ожиданий, несмотря на то, что их поставляют уже более трёх с половиной лет.

Кроме того, Рикардс обратил внимание на сомнительную организацию поставок вооружений через структуры НАТО. Он отметил, что у альянса отсутствуют собственные вооружённые силы и бюджет, а это означает, что все расходы лягут на плечи европейских стран. При этом, по его мнению, их оборонные бюджеты и без того не справляются с возросшими тратами.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, дав 50 дней на заключение мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил ввести стопроцентные пошлины на российские товары, а также дополнительные санкции против стран, закупающих у России нефть, газ и другие энергоресурсы.

В то же время американский лидер сообщил, что США и Евросоюз достигли договорённости о поставках американского оружия на Украину, при этом основная финансовая нагрузка ляжет на европейские страны. В рамках будущих поставок планируется отправка не только ракет, но и систем противовоздушной обороны Patriot.

Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу Трампа как чисто деловой подход. Он также указал, что Европа, несмотря на громкие заявления о готовности выделять огромные суммы на закупку вооружений и эскалацию конфликта, сталкивается с внутренними разногласиями. Например, Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в финансировании этих поставок.

Уточнения

"Пэтриот" - американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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