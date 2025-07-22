Миллиарды в никуда: мир понял, что Patriot бесполезен

Целесообразность Patriot на Украине под вопросом: мнение экс-советника ЦРУ

2:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший советник директора ЦРУ по экономическим вопросам Джеймс Рикардс выразил мнение, что поставки комплексов Patriot на Украину не имеют никакого военного или стратегического значения.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ зрк patriot

По его словам, Европа располагает лишь ограниченным числом таких систем, явно не достигающим десяти, а тем более четырнадцати, как утверждал Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что эти комплексы не оправдали ожиданий, несмотря на то, что их поставляют уже более трёх с половиной лет.

Кроме того, Рикардс обратил внимание на сомнительную организацию поставок вооружений через структуры НАТО. Он отметил, что у альянса отсутствуют собственные вооружённые силы и бюджет, а это означает, что все расходы лягут на плечи европейских стран. При этом, по его мнению, их оборонные бюджеты и без того не справляются с возросшими тратами.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, дав 50 дней на заключение мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил ввести стопроцентные пошлины на российские товары, а также дополнительные санкции против стран, закупающих у России нефть, газ и другие энергоресурсы.

В то же время американский лидер сообщил, что США и Евросоюз достигли договорённости о поставках американского оружия на Украину, при этом основная финансовая нагрузка ляжет на европейские страны. В рамках будущих поставок планируется отправка не только ракет, но и систем противовоздушной обороны Patriot.

Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу Трампа как чисто деловой подход. Он также указал, что Европа, несмотря на громкие заявления о готовности выделять огромные суммы на закупку вооружений и эскалацию конфликта, сталкивается с внутренними разногласиями. Например, Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в финансировании этих поставок.

Уточнения

"Пэтриот" - американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

