США готовы разрушить Иран: Трамп снова пригрозил Тегерану

Трамп пригрозил Ирану повторными ударами по ядерным объектам

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Недавно в сети появилась информация, которая может стать настоящей сенсацией в международной политике.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил, что американские вооружённые силы готовы нанести новые удары по ядерным объектам Ирана, если это потребуется.

Комментируя интервью министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи одному из американских телеканалов, Трамп отметил, что, по словам главы иранского МИД, ядерные объекты страны понесли значительный ущерб и якобы были полностью уничтожены.

Он подчеркнул, что именно такой результат и был запланирован, и добавил, что США не остановятся на достигнутом, если возникнет необходимость в новых атаках.

Однако в цитате, которую привёл американский лидер, обнаружились неточности. На самом деле Аракчи в своём выступлении признал, что удары США привели к серьёзным разрушениям, но не утверждал, что ядерная программа Ирана была полностью ликвидирована.

Кроме того, Трамп в очередной раз подверг критике журналистку телеканала CNN Наташу Бертран.

Ранее она, ссылаясь на данные разведки, сообщила, что американские удары не смогли уничтожить ключевые элементы иранской ядерной программы, а лишь замедлили её развитие. Американские власти опровергли эту информацию и инициировали расследование, чтобы выяснить источник утечки. Трамп же призвал руководство CNN уволить журналистку за распространение, по его мнению, ложных сведений.

Уточнения

Truth Social (TRUTH Social) — alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon.

