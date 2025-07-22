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Microsoft под ударом: китайские хакеры взломали главную уязвимость

Microsoft подвергся массовой хакерской атаке через уязвимость SharePoint
1:23
Мир

В мире кибербезопасности разгорелся новый скандал, который может затронуть тысячи организаций по всему миру.

Хакер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хакер

По данным издания CRN, ссылающегося на выводы специалистов из компании Mandiant, входящей в структуру Google, в крупной хакерской атаке на Microsoft, связанной с уязвимостью в системе SharePoint, был задействован как минимум один сервер, расположенный в Китае.

Технический директор Mandiant Чарльз Кармакал в беседе с журналистами отметил, что, по их оценке, один из участников атаки, начавшей активно использовать эту уязвимость, имеет связи с Китаем.

Аналитики Mandiant подсчитали, что от действий злоумышленников уже пострадали не менее ста организаций, среди которых учебные заведения и компании, обеспечивающие работу объектов критической инфраструктуры.

По информации экспертов, атаки начались не позднее 17 июля и продолжаются до сих пор. Основной удар приходится на такие страны, как США, Германия, Франция и Австралия.

Проблема в SharePoint связана с особенностями обработки данных сервером: из-за уязвимости в механизме десериализации хакеры получают возможность выполнять произвольный код удалённо, даже без необходимости прохождения пользователем процедуры аутентификации.

Уточнения

Microsoft Corporation — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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