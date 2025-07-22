Ла-Манш под прицелом: Британия объявила войну нелегалам

Британские власти раскрывают схему работы нелегальных миграционных сетей

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С 23 июля в Великобритании начнёт действовать первый в мире санкционный режим, направленный против организаторов незаконного перемещения людей через границы.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лондон

Об этом сообщил глава британского МИД Дэвид Лэмми в интервью одному из ведущих телеканалов страны.

По словам министра, новый режим предусматривает такие меры, как заморозку активов, запрет на въезд в Великобританию и отключение от финансовой системы страны всех, кто причастен к нелегальной миграции. Ранее, в начале января, британский МИД уже анонсировал планы по введению подобных мер, которые изначально планировалось запустить в 2025 году.

Лэмми подчеркнул, что борьба с бандами, занимающимися незаконным ввозом людей, является не только моральным долгом, но и важной частью стратегии правительства, направленной на укрепление безопасности границ.

Он отметил, что санкции затронут не только непосредственных организаторов, но и их пособников, включая тех, кто поставляет лодки, изготавливает фальшивые документы или помогает с финансовыми операциями.

Как уточняет телеканал, эти меры станут лишь первым этапом в масштабной кампании против нелегальной миграции. Проблема пересечения мигрантами пролива Ла-Манш остаётся одной из самых острых в Великобритании с 2018 года. Только за первые шесть месяцев 2025 года через этот пролив на территорию страны прибыли более 20 тысяч нелегалов, что стало рекордным показателем по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Для сравнения, в 2024 году через Ла-Манш в Великобританию на лодках добрались свыше 36,8 тысячи человек, что на 25% больше, чем годом ранее. Абсолютный рекорд был установлен в 2022 году, когда число мигрантов превысило 45,7 тысячи.

Нелегалы стремятся попасть в страну, чтобы получить статус беженца, который открывает доступ к социальным выплатам и программам поддержки. Однако содержание просителей убежища обходится британским властям в миллионы фунтов стерлингов ежедневно, так как многие из них размещаются в гостиницах.

Ситуация с мигрантами уже давно вызывает ожесточённые споры в британском обществе. В мае лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал премьер-министра Кира Стармера объявить чрезвычайное положение в Ла-Манше, назвав происходящее угрозой национальной безопасности. Стармер, в свою очередь, признал серьёзность проблемы, но конкретного ответа на предложение Фаража не дал.

Уточнения

Дэвид Линдон Лэмми — британский юрист и политик, занимающий должность министра иностранных дел Соединённого Королевства с июля 2024 года.

