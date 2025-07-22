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Технологический террор в Европе: Франция уничтожает IT-индустрию

Дуров обвинил французских чиновников в давлении на технологии
Мир

Недавно в сети разгорелся новый скандал, который может серьёзно повлиять на будущее технологических компаний в Европе.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что во Франции сейчас сложилась ситуация, при которой любую компанию из сферы технологий могут безосновательно обвинить в преступной деятельности. Об этом он сообщил на своей странице в одной из популярных социальных сетей.

Такое заявление стало реакцией на публикацию компании X*, которая на одной из своих официальных страниц в той же соцсети обвинила французские власти в проведении уголовного расследования, мотивированного политическими причинами. По мнению представителей X*, подобные действия угрожают свободе слова и правам пользователей платформы.

Дуров отметил, что из-за действий отдельных чиновников во Франции под угрозой оказывается многолетняя работа по привлечению инвестиций в технологический сектор. Он подчеркнул, что усилия, направленные на развитие инноваций, сводятся на нет из-за бюрократов, которые, по его словам, преследуют личные карьерные цели и продвигают определённую политическую повестку, нанося ущерб интересам французского общества.

Ранее стало известно, что в июле этого года прокуратура Парижа инициировала расследование в отношении социальной сети X*, принадлежащей Илону Маску. Поводом для этого стали подозрения в манипуляции алгоритмами платформы.

* деятельность компании признана нежелательной на территории РФ

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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