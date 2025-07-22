Трампа подставили: раскрыта главная ложь выборов в США

США признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы

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Недавно в сети всплыла информация, которая может перевернуть представление о политических играх в США.

Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ США и Россия

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного сотрудничества с другими странами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что обвинения в адрес России о вмешательстве в американские выборы 2016 года, а также попытка отстранения Дональда Трампа от власти в 2019 году — это звенья одной цепи, созданной Бараком Обамой и Джо Байденом. По его словам, всё это было направлено на то, чтобы подорвать позиции их политического соперника.

Об этом он написал в одной из популярных социальных сетей.

Один из пользователей той же платформы обратил внимание на то, что дело об импичменте Трампа, которое он назвал сфабрикованным, началось сразу после выступления бывшего главы ФБР Роберта Мюллера.

Напомним, что Мюллер ранее занимался расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в США. В публикации подчёркивается, что как только тема сговора Трампа с Россией потеряла свою актуальность, американские власти оперативно переключились на новый скандал, который также оказался вымышленным. В ответ на это Дмитриев отметил, что все эти события — часть единого плана, разработанного администрацией Обамы и Байдена для нанесения ущерба Трампу.

Расследование о возможных связях Трампа с Россией длилось с 2017 по 2019 год под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. После почти двух лет работы никаких доказательств сговора между Трампом и Москвой найдено не было.

Однако уже через два месяца после завершения расследования, в сентябре 2019 года, произошёл телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским. Этот звонок стал поводом для процедуры импичмента, инициированной палатой представителей США.

Противники Трампа пытались доказать, что он оказывал давление на Украину, чтобы добиться расследования коррупционных схем, связанных с Джо Байденом и его сыном Хантером, который входил в руководство украинской компании "Бурисма". Тем не менее, сенат не поддержал импичмент, и Трамп остался на посту.

Интересные подробности появились и позже. Директор национальной разведки США Тулси Габбард в июле 2025 года сообщила, что американские власти располагают данными, которые могут стать основанием для обвинений против участников сговора, действовавшего в администрации Обамы во время выборов 2016 года, победу в которых одержал Трамп. Она также добавила, что в ближайшее время общественности будут представлены дополнительные сведения о том, как раздувалась тема якобы вмешательства России в американские выборы.

Ранее сам Трамп обвинял Обаму в фальсификации результатов выборов 2016 года.

Ещё одним важным моментом стал доклад, опубликованный в мае 2023 года американским спецпрокурором Джоном Дарэмом. В нём указывалось, что ни правоохранительные органы, ни разведка США не имели никаких реальных доказательств сговора Трампа с Россией.

Более того, в документе подчёркивалось, что у ФБР отсутствовали данные о каких-либо контактах окружения Трампа с российскими спецслужбами. Дарэм пришёл к выводу, что расследование вообще не следовало начинать, так как оно основывалось на непроверенной и неподтверждённой информации.

Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения в свой адрес. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их совершенно необоснованными, а министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что никаких фактов, подтверждающих вмешательство России в выборы в США или других странах, так и не было представлено.

Уточнения

Российский фонд прямых инвестиций — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики.

