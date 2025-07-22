Иран раскрыл главное условие для дружбы с США

Иран выдвигает условия США для возобновления ядерных переговоров

1:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Недавно в СМИ появилась информация, которая может стать настоящей сенсацией в международной политике.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с американским телеканалом Fox News намекнул на возможность начала прямого диалога между Тегераном и Вашингтоном. Однако, как подчеркнул глава иранского внешнеполитического ведомства, это станет реальностью только в том случае, если США продемонстрируют готовность к равноправному сотрудничеству.

Аракчи пояснил, что на данный момент переговоры не представляются возможными, но в перспективе ситуация может измениться. Всё будет зависеть от того, сумеет ли американская сторона выстроить отношения с Ираном на принципах взаимного уважения и учёта общих интересов. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о готовности Тегерана к прямому общению с администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер утверждал, что Иран крайне заинтересован в возобновлении диалога по ядерной программе, и Вашингтон открыт для таких шагов. В свою очередь, иранский министр ранее отмечал, что возвращение к переговорному процессу возможно лишь при условии, что США будут готовы к справедливой и взаимовыгодной сделке в ядерной сфере.

Стоит напомнить, что между Ираном и США уже состоялось несколько раундов непрямых консультаций, организованных при посредничестве Омана.

Эти встречи были посвящены вопросам ядерной программы Тегерана и снятия американских санкций. Всего прошло пять таких раундов, а шестой был запланирован на середину июня, но так и не состоялся. Причиной срыва стал конфликт между Ираном и Израилем, в котором Тегеран обвинил Вашингтон в причастности.

Уточнения

Сейед Аббас Аракчи — иранский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Ирана по политическим вопросам.

