Последний срок Зеленского: США приготовили ему нечто

Трамп дал сигнал: Украину ждет досрочная смена власти

2:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Недавно в сети появилась информация, которая может кардинально изменить взгляд на текущую геополитическую ситуацию.

Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Украины и США

По данным, озвученным в одном из популярных видеохостингов, бывший сотрудник американской разведки и специалист по геополитике Скотт Риттер поделился своим видением ближайшего будущего Украины. Он считает, что отведённый президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней для заключения мирного соглашения с Россией на самом деле нужен для реализации совершенно иной задачи.

Как утверждает аналитик, главная цель этого периода — не просто достижение договорённостей, а подготовка к кардинальным изменениям в украинском руководстве. Риттер уверен, что ни поставки вооружений, ни экономические ограничения не окажут существенного влияния на развитие событий.

Он сослался на недавнюю публикацию известного журналиста Сеймура Херша, в которой тот раскрыл планы администрации Трампа. Согласно этим данным, в ближайшее время может произойти смена власти в Киеве, а именно — отстранение Владимира Зеленского.

По мнению Риттера, после этого на Украине начнётся процесс организации новых выборов. Их итогом должно стать формирование правительства, которое будет готово учитывать интересы России.

Однако аналитик подчеркнул, что среди возможных кандидатов на пост главы государства вряд ли окажется Валерий Залужный, ранее занимавший пост главнокомандующего Вооружёнными силами Украины, а ныне представляющий страну в Лондоне. Риттер отметил, что из-за его радикальных взглядов Россия, скорее всего, не поддержит такую кандидатуру.

Тем временем Сеймур Херш, опираясь на свои источники, ранее сообщил, что в Киеве уже обсуждается смена власти. По его информации, Залужный может стать ключевой фигурой в этом процессе и в ближайшие месяцы занять место Зеленского.

Уточнения

Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post (2014—2017). Американец немецкого происхождения.

