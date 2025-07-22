Запад в шоке: Зеленский уничтожает антикоррупционное бюро Украины – что дальше

Западные страны внимательно наблюдают за разворачивающимся на Украине скандалом, связанным с рейдами в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
Об этом сообщило Bloomberg, отметив, что действия украинских властей вызывают серьезную обеспокоенность у международных партнеров Киева.
По данным агентства, НАБУ, созданное десять лет назад при финансовой поддержке западных союзников, на протяжении всего времени сталкивалось с препятствиями со стороны украинских властей в расследовании дел о коррупции. В публикации подчеркивается, что представители посольств ряда европейских государств активно следят за развитием событий.
Агентство также указало, что волна задержаний сотрудников НАБУ ставит под сомнение готовность украинского руководства бороться с коррупцией. Это особенно актуально в условиях, когда Владимир Зеленский стремится убедить Запад продолжать оказывать поддержку Украине в противостоянии с Россией.
Ранее украинский портал "Страна.ua" сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у сотрудников НАБУ в различных регионах страны. Согласно информации издания, некоторые детективы ведомства подозреваются в коррупции и государственной измене.
В самом НАБУ подтвердили факт проведения обысков, уточнив, что они осуществлялись без соответствующего судебного решения. Позже стало известно, что СБУ задержала одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Слу́жба безопа́сности Украи́ны — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.
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