Запад в шоке: Зеленский уничтожает антикоррупционное бюро Украины – что дальше

Запад обеспокоен давлением на антикоррупционное бюро Украины

1:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные страны внимательно наблюдают за разворачивающимся на Украине скандалом, связанным с рейдами в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

Об этом сообщило Bloomberg, отметив, что действия украинских властей вызывают серьезную обеспокоенность у международных партнеров Киева.

По данным агентства, НАБУ, созданное десять лет назад при финансовой поддержке западных союзников, на протяжении всего времени сталкивалось с препятствиями со стороны украинских властей в расследовании дел о коррупции. В публикации подчеркивается, что представители посольств ряда европейских государств активно следят за развитием событий.

Агентство также указало, что волна задержаний сотрудников НАБУ ставит под сомнение готовность украинского руководства бороться с коррупцией. Это особенно актуально в условиях, когда Владимир Зеленский стремится убедить Запад продолжать оказывать поддержку Украине в противостоянии с Россией.

Ранее украинский портал "Страна.ua" сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у сотрудников НАБУ в различных регионах страны. Согласно информации издания, некоторые детективы ведомства подозреваются в коррупции и государственной измене.

В самом НАБУ подтвердили факт проведения обысков, уточнив, что они осуществлялись без соответствующего судебного решения. Позже стало известно, что СБУ задержала одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.

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