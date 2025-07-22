Трамп вывел войска: США сделали неожиданный ход с морпехами

Пентагон отозвал 700 морских пехотинцев из Лос-Анджелеса

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Пентагон подтвердил, что 700 морских пехотинцев, ранее направленных в Лос-Анджелес по решению администрации президента США Дональда Трампа для урегулирования беспорядков, были выведены из города.

Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government Американские военные

Об этом сообщил представитель американского оборонного ведомства в беседе с РИА Новости.

По словам представителя Пентагона, решение о передислокации военных принял министр обороны США, после того как ситуация в Лос-Анджелесе стабилизировалась. Он подчеркнул, что присутствие морских пехотинцев в городе стало четким сигналом о недопустимости нарушений закона.

Массовые акции протеста, направленные против политики Дональда Трампа, охватили множество штатов США после событий 7 июня, когда в Лос-Анджелесе начались беспорядки. Их спровоцировала крупная операция службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), в ходе которой в центре города проводились рейды по выявлению нелегальных мигрантов.

Напряженность усилилась из-за слухов о возможном сокращении федерального финансирования штата, что привело к столкновениям между протестующими и правоохранительными органами. Уже на следующий день власти приняли решение ввести в город подразделения национальной гвардии.

Ранее Пентагон сообщил, что из зон беспорядков были выведены две тысячи бойцов национальной гвардии, которые также были задействованы для стабилизации обстановки.

Уточнения

Ко́рпус морско́й пехо́ты США — один из шести родов войск Вооружённых сил США. Наряду с Военно-морскими силами США (ВМС США) подчиняется Главному управлению ВМС США.

