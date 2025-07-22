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Трамп включил счётчик: Украина получит удар в спину от США – цены взлетят в небо

Азаров предупредил о крахе экономики Украины из-за санкций США
Мир

Введение Вашингтоном дополнительных пошлин на покупателей российского топлива может спровоцировать значительный рост цен на бензин и дизель на Украине.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-премьер-министр Украины, подчеркнув, что такие меры окажут негативное воздействие не только на мировую экономику, но и на саму Украину.

По мнению политика, санкции против российской нефти приведут к разрушительным последствиям для глобальной экономики, поскольку на данный момент у российского топлива нет полноценной альтернативы.

Он отметил, что Саудовская Аравия уже задействовала дополнительные мощности для добычи, а Соединенным Штатам потребуется не менее года, чтобы нарастить производство до необходимого уровня.

На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп предъявил Москве ультиматум, дав 50 дней на заключение мирного соглашения с Киевом. В случае отказа он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров, а также дополнительные пошлины для стран, закупающих российские энергоносители, включая нефть и газ.

Кроме того, Трамп сообщил о договоренности между США и Евросоюзом о поставках американского вооружения на Украину, при этом основная финансовая нагрузка ляжет на европейские страны. В рамках этой инициативы планируется отправка не только ракет, но и полноценных батарей Patriot.

В свою очередь, представитель Кремля указал, что действия Трампа носят чисто коммерческий характер.

Он также подчеркнул, что Европа, декларируя готовность выделять значительные средства на закупку оружия для продолжения конфликта, сталкивается с внутренними разногласиями. Например, Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже заявили о своем отказе участвовать в финансировании этих поставок.

Уточнения

Никола́й Я́нович Аза́ров — украинский пророссийский политический и государственный деятель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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