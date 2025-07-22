ВОЗ на коленях: Израиль задушил медицину в Газе

Гуманитарная операция в Газе парализована: подробности задержания врачей ВОЗ

Израильские военные провели операцию в секторе Газа, в ходе которой были задержаны два сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прямо в их доме.

Фото: https://www.idf.il/אתרי-יחידות/חטיבה-401/כל-הכתבות/2023/טנק-ברק-מרכבה-סימן-4-ארבע-חדש-חיל-שיריון-שריון-כלי-רק-ם-מהפכה/ by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Танк Merkava IV Barak

Об этом сообщила сама организация через социальные сети, отметив, что из-за действий военных ее работа в регионе оказалась под угрозой срыва.

В тот же день главы внешнеполитических ведомств 25 стран, преимущественно европейских, выступили с совместным заявлением, в котором призвали немедленно прекратить боевые действия в Газе и восстановить полноценные поставки гуманитарной помощи в этот палестинский анклав.

Согласно информации ВОЗ, израильские военные ворвались в жилое помещение, вынудив женщин и детей покинуть его пешком и направиться в район Аль-Маваси, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт.

Мужчин, включая сотрудников ВОЗ и членов их семей, подвергли жестким мерам: их заковали в наручники, раздели, допросили на месте и обыскали, угрожая оружием. В результате двое сотрудников организации и двое их родственников были задержаны. Позже троих из них отпустили, однако один сотрудник ВОЗ до сих пор остается под стражей.

Организация также сообщила, что недавний приказ об эвакуации затронул несколько объектов, используемых ВОЗ для работы в регионе. В результате ее оперативная деятельность в Газе, где ВОЗ играет ключевую роль как ведущее учреждение ООН в сфере здравоохранения, оказалась серьезно нарушена. Это, в свою очередь, ставит под угрозу усилия по поддержанию и без того разрушенной системы здравоохранения и делает выживание более чем двух миллионов жителей анклава еще более сложным.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

