Ядерный триумвират: Иран, Россия и Китай объединились против США

Иран, Россия и Китай проведут трёхсторонние переговоры по ядерной сделке

2:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Во вторник в столице Ирана состоится трехсторонняя встреча представителей Тегерана, Москвы и Пекина, посвященная вопросам ядерной программы Ирана.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тополь-М

Эта инициатива проходит на фоне слухов о возможном возобновлении диалога между Ираном и США, а также в преддверии запланированных переговоров Ирана с представителями "евротройки" в Стамбуле.

Иранское внешнеполитическое ведомство, анонсируя встречу, не раскрыло имен участников, уточнив лишь, что обсуждение пройдет не на уровне глав министерств.

Переговоры между Ираном, Россией и Китаем организованы для анализа ситуации вокруг ядерной программы Тегерана, особенно после недавнего 12-дневного вооруженного противостояния между Ираном и Израилем, вспыхнувшего в июне. Этот конфликт привел к приостановке переговоров между Ираном и США, которые велись через посредников из Омана. На тот момент стороны успели провести пять раундов непрямого диалога, а шестой этап, запланированный на середину июня, был отменен из-за начала израильских военных операций.

Израиль, а затем и Соединенные Штаты, выдвинули обвинения в адрес Ирана, утверждая, что страна тайно разрабатывает ядерное оружие. В ходе конфликта именно ядерные объекты Ирана стали основными целями авиаударов, нанесенных как Израилем, так и США.

Иранские власти категорически опровергают эти обвинения, подчеркивая, что готовы вернуться к переговорам с Вашингтоном, но только при условии отсутствия предварительных требований. В частности, Тегеран выступает против американского условия полностью прекратить обогащение урана.

Представитель иранского МИД отметил, что в настоящее время Иран не планирует возобновлять диалог с США, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Тегеран якобы крайне заинтересован в восстановлении контактов.

Тем не менее, Ирану удалось договориться о консультациях с представителями "евротройки" — Франции, Германии и Великобритании, которые состоятся 25 июля в Стамбуле. Эти страны, наряду с Россией и Китаем, остаются участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году, хотя на практике соглашение фактически не действует.

При этом европейские страны предупреждают Иран о возможности активации механизма, который позволит восстановить международные санкции, если новое соглашение по ядерной программе не будет достигнуто.

Уточнения

Тегера́н — один из 31 остана в Иране.

