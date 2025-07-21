Хантер Байден в ловушке: Белый дом раскрыл истинную причину его истерики

Белый дом ответил на критику миграционной политики Трампа от Хантера Байдена

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Администрация Белого дома отреагировала на нападки Хантера Байдена, сына экс-президента Джо Байдена, в адрес миграционной политики, проводимой Дональдом Трампом.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

В ответ представители Белого дома предположили, что недовольство Хантера связано с ужесточением контроля на границе, из-за чего стало сложнее ввозить в страну запрещенные вещества.

Ранее Хантер Байден в беседе с журналистом раскритиковал меры по депортации нелегальных мигрантов, назвав их чрезмерно жесткими. В ответ на это один из представителей пресс-службы Белого дома в социальных сетях указал, что истинная причина недовольства Хантера может крыться в том, что нынешние ограничения на границе затрудняют контрабанду наркотиков, которая, по их мнению, была более доступной в период президентства его отца.

Хантер Байден вошел в историю как первый ребенок действующего президента США, против которого были выдвинуты уголовные обвинения. В частности, в штате Калифорния ему вменили два случая умышленной неуплаты налогов на сумму свыше 100 тысяч долларов за 2017 и 2018 годы.

Согласно материалам дела, в тот период он тратил значительные средства на услуги эскорта и покупку наркотиков. Кроме того, в штате Делавэр ему было предъявлено обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием. Утверждалось, что в 2018 году он, будучи потребителем запрещенных веществ, владел пистолетом марки "Кольт", что является нарушением закона и могло повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Перед завершением своего президентского срока Джо Байден подписал указ о помиловании сына, объяснив это решение уверенностью в том, что судебное преследование было несправедливым.

Примечательно, что ранее он публично заявлял о своем намерении не вмешиваться в судебный процесс. Действующий президент США Дональд Трамп резко осудил это решение, назвав его примером злоупотребления властью и подрыва принципов правосудия.

Уточнения

Ро́берт Ха́нтер Ба́йден — американский юрист, государственный служащий и бизнесмен.

