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Мерц раскрыл заговор США: вот что на самом деле стоит за новыми Patriot для Украины

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1:59
Мир

Германия и страны Евросоюза могут получить от США новые зенитные ракетные комплексы Patriot в обмен на передачу своих систем Украине, однако процесс закупки замены пока не завершен, а детали сделки еще обсуждаются.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

Об этом сообщил Фридрих Мерц — глава немецкого правительства, выступая перед представителями СМИ после встречи с премьер-министром Норвегии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп, неоднократно выражавший недовольство масштабной военной поддержкой Киева со стороны предыдущей администрации, объявил о новой схеме взаимодействия с НАТО. Согласно его заявлению, сделанному в середине лета, страны альянса будут оплачивать американское вооружение, которое затем будет направлено на Украину.

Он уточнил, что договоренность об этом была достигнута на июньском саммите НАТО, и США получат полное возмещение стоимости поставленного оружия. В рамках этой инициативы Вашингтон планирует включить в поставки не только ракеты, но и полноценные батареи Patriot. При этом некоторые европейские страны передадут Киеву свои комплексы ПВО, а их запасы будут восполнены за счет новых американских систем.

Канцлер Германии отметил, что министры стран ЕС в настоящее время активно обсуждают этот вопрос.

По его словам, американская сторона выразила готовность поставить новые комплексы Patriot Германии и другим странам Евросоюза в качестве компенсации за те системы, которые будут отправлены на Украину. Однако он подчеркнул, что на данный момент замена еще не приобретена, и переговоры с Вашингтоном о том, как и откуда будет осуществляться эта поставка, продолжаются. Глава немецкого правительства также добавил, что принципиальное согласие со стороны США уже получено, и теперь остается лишь уточнить технические аспекты на уровне министров обороны.

 

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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