Торговая война меняет ход: США сдают позиции, а мир готовит ответный удар

G20 увидел ослабление позиции США в торговых войнах

1:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Страны G20 внимательно следят за изменениями в подходе США к торговым переговорам, отмечая, что Вашингтон, похоже, начинает смягчать свою позицию.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Причиной тому могут быть трудности, связанные с одновременным участием в нескольких торговых конфликтах. Об этом сообщает одно из ведущих мировых информационных агентств.

По данным источников, один из высокопоставленных чиновников отметил, что Белый дом, вероятно, испытывает сложности из-за необходимости вести сразу несколько экономических противостояний.

Другой представитель стран G20 выразил мнение, что текущая ситуация вряд ли разрешится в ближайшее время, даже несмотря на установленные сроки. Он добавил, что к началу августа вопрос может остаться открытым, и в будущем, возможно, потребуется объединение усилий стран в более мощные альянсы, чтобы эффективно противостоять политике США.

Агентство также подчеркивает, что в ходе бесед с представителями G20 был получен четкий сигнал: если Соединенные Штаты утратят интерес к поддержанию открытой мировой торговли, другие страны готовы продолжить движение вперед без их участия. Напомним, что ранее американский лидер принял решение временно заморозить действие повышенных пошлин на импорт товаров из ряда стран, установив дедлайн до 1 августа. При этом некоторые государства уже получили уведомления о том, что после этой даты для них начнут действовать новые, более высокие тарифы.

Уточнения

Больша́я двадца́тка — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

