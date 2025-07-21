Румынская загадка: Чаушеску назван лучшим лидером страны

Недавний социологический опрос, проведённый Исследовательским центром INSCOP, выявил неожиданные настроения среди жителей Румынии относительно фигуры бывшего лидера страны Николае Чаушеску.
Результаты исследования, опубликованные местными СМИ, показали, что значительная часть населения положительно оценивает его правление, несмотря на трагический финал его политической карьеры.
Николае Чаушеску возглавлял Румынию с 1965 по 1989 год, пока не был свергнут в ходе революционных событий декабря 1989 года. После этого он и его супруга Елена были приговорены военным трибуналом к смертной казни, которая была приведена в исполнение 25 декабря того же года.
Согласно данным опроса, две трети респондентов — а именно 66,2% — считают, что Чаушеску был хорошим руководителем для своей страны. В то же время почти четверть опрошенных, или 24,1%, выразили противоположное мнение, назвав его плохим лидером. Ещё 7,8% участников исследования затруднились дать однозначный ответ, а 2% предпочли вовсе не отвечать на этот вопрос.
Опрос, получивший название "Восприятие населением коммунизма. Ориентиры ностальгии", был проведён в июле 2025 года. В нём приняли участие 1500 человек, а статистическая погрешность составила 2,5%. Эти данные вызвали оживлённые дискуссии в обществе, поднимая вопросы о том, как историческая память и ностальгия влияют на оценку прошлого, особенно в условиях современных экономических и социальных вызовов.
Результаты исследования стали настоящей сенсацией, ведь они показывают, как спустя десятилетия после падения режима Чаушеску многие румыны продолжают ассоциировать его правление с определёнными достижениями, несмотря на репрессии и экономические трудности, которые сопровождали его эпоху.
Никола́е Чауше́ску — румынский государственный, политический и партийный деятель, генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии (РКП) с 1965 года, генеральный секретарь РКП с 1969 года.
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