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Румынская загадка: Чаушеску назван лучшим лидером страны

Социологи зафиксировали рост ностальгии по Чаушеску в Румынии
2:16
Мир

Недавний социологический опрос, проведённый Исследовательским центром INSCOP, выявил неожиданные настроения среди жителей Румынии относительно фигуры бывшего лидера страны Николае Чаушеску.

Флаг Румынии
Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Румынии

Результаты исследования, опубликованные местными СМИ, показали, что значительная часть населения положительно оценивает его правление, несмотря на трагический финал его политической карьеры.

Николае Чаушеску возглавлял Румынию с 1965 по 1989 год, пока не был свергнут в ходе революционных событий декабря 1989 года. После этого он и его супруга Елена были приговорены военным трибуналом к смертной казни, которая была приведена в исполнение 25 декабря того же года.

Согласно данным опроса, две трети респондентов — а именно 66,2% — считают, что Чаушеску был хорошим руководителем для своей страны. В то же время почти четверть опрошенных, или 24,1%, выразили противоположное мнение, назвав его плохим лидером. Ещё 7,8% участников исследования затруднились дать однозначный ответ, а 2% предпочли вовсе не отвечать на этот вопрос.

Опрос, получивший название "Восприятие населением коммунизма. Ориентиры ностальгии", был проведён в июле 2025 года. В нём приняли участие 1500 человек, а статистическая погрешность составила 2,5%. Эти данные вызвали оживлённые дискуссии в обществе, поднимая вопросы о том, как историческая память и ностальгия влияют на оценку прошлого, особенно в условиях современных экономических и социальных вызовов.

Результаты исследования стали настоящей сенсацией, ведь они показывают, как спустя десятилетия после падения режима Чаушеску многие румыны продолжают ассоциировать его правление с определёнными достижениями, несмотря на репрессии и экономические трудности, которые сопровождали его эпоху.

Уточнения

Никола́е Чауше́ску — румынский государственный, политический и партийный деятель, генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии (РКП) с 1965 года, генеральный секретарь РКП с 1969 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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