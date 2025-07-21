Две стопки и мир: Лукашенко водкой растопил сердца американцев

Белоруссия и США начали неформальные переговоры — водка скрепила договорённости

Американский дипломат Джон Коул, занимающий пост заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога, поделился подробностями своей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также рассказал о возможных перспективах развития отношений между Вашингтоном и Минском.

Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным

В беседе с изданием Politico Коул вспомнил, как во время обеда с белорусским лидером ему пришлось выпить две рюмки водки, после чего он отказался от третьей, чтобы избежать неприятных последствий.

Он отметил, что атмосфера встречи была лёгкой и даже весёлой, а Лукашенко произвёл на него впечатление умного и находчивого собеседника. По словам дипломата, в ходе застолья Лукашенко предложил тост за президента США, а Коул в ответ поднял бокал за здоровье белорусского лидера.

Коул также подчеркнул, что Лукашенко выразил искреннее желание наладить отношения с Соединёнными Штатами.

Кроме того, американский представитель отметил, что белорусский президент, судя по всему, заинтересован в том, чтобы принять участие в переговорах, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Эти заявления вызвали широкий интерес, учитывая сложную геополитическую обстановку и роль Белоруссии в регионе.

Уточнения

Джо́зеф Кит Ке́ллог-младший — государственный служащий США, генерал-лейтенант армии США в отставке.

