Две стопки и мир: Лукашенко водкой растопил сердца американцев

Американский дипломат Джон Коул, занимающий пост заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога, поделился подробностями своей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также рассказал о возможных перспективах развития отношений между Вашингтоном и Минском.
В беседе с изданием Politico Коул вспомнил, как во время обеда с белорусским лидером ему пришлось выпить две рюмки водки, после чего он отказался от третьей, чтобы избежать неприятных последствий.
Он отметил, что атмосфера встречи была лёгкой и даже весёлой, а Лукашенко произвёл на него впечатление умного и находчивого собеседника. По словам дипломата, в ходе застолья Лукашенко предложил тост за президента США, а Коул в ответ поднял бокал за здоровье белорусского лидера.
Коул также подчеркнул, что Лукашенко выразил искреннее желание наладить отношения с Соединёнными Штатами.
Кроме того, американский представитель отметил, что белорусский президент, судя по всему, заинтересован в том, чтобы принять участие в переговорах, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Эти заявления вызвали широкий интерес, учитывая сложную геополитическую обстановку и роль Белоруссии в регионе.
Джо́зеф Кит Ке́ллог-младший — государственный служащий США, генерал-лейтенант армии США в отставке.
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