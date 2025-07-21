Секретные дела Зеленского: СБУ изъяла главное оружие НАБУ

Антикоррупционный кризис: Зеленский атакует независимое НАБУ

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Служба безопасности Украины провела серию обысков в офисах Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в ходе которых были изъяты материалы, связанные с расследованиями в отношении ближайшего окружения Владимира Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, через свой Telegram-канал.

По данным издания "Страна.ua", в понедельник сотрудники СБУ начали проверку в помещениях НАБУ, что позже подтвердили в самом бюро, уточнив, что действия проводились без судебного решения. В тот же день стало известно о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. В САП также подтвердили факт обысков, отметив, что представители СБУ получили доступ к данным о всех оперативных и негласных мероприятиях, а также к информации о спецоперациях, проводимых антикоррупционными органами.

Дубинский утверждает, что в ходе проверок СБУ изъяла документы, касающиеся слежки, спецопераций, стенограмм и других оперативных данных, которые могли бы стать основой для уголовных дел против высокопоставленных лиц, связанных с офисом президента на улице Банковой.

Он также отметил, что обыски совпали с командировкой главы НАБУ в Лондон, где тот, по информации источников депутата, начал обсуждать меры защиты от давления со стороны украинских властей.

В свою очередь, СБУ опровергла обвинения, заявив, что не получала полного доступа к информации о всех оперативных мероприятиях и спецоперациях НАБУ и САП, а проверки проводились в рамках закона.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, внесённый в России в перечень террористов и экстремистов, высказал мнение, что действия СБУ могут быть связаны с делом о коррупции против бывшего вице-премьера и экс-министра национального единства Алексея Чернышова. Он предположил, что таким образом власти пытаются оказать давление на НАБУ, вплоть до попыток ликвидации этого органа.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Уточнения

Национальное антикоррупционное бюро Украины — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.

