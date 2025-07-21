Империя стыда: США пытают заключенных под носом у всего мира

Human Rights Watch раскрыла факты массовых пыток мигрантов в США

2:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Правозащитная организация Human Rights Watch в своём новом докладе, обнародованном в понедельник, раскрыла шокирующие факты о жестоком обращении с заключёнными в иммиграционных центрах на юге Флориды.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Поимка преступника

В отчёте, составленном на основе бесед с задержанными, их близкими и адвокатами, специализирующимися на иммиграционных делах, описаны многочисленные нарушения прав человека в трёх учреждениях: Krome North Service Processing Center, Broward Transitional Center (BTC) и Федеральном центре содержания под стражей (FDC) в Майами.

Согласно документу, задержанных подвергали унизительным условиям содержания. Один из опрошенных рассказал, что их заставляли есть с пластиковых тарелок, стоящих на стульях, с руками, скованными за спиной, что напоминало обращение с животными. Кроме того, правозащитники зафиксировали случаи, когда людей помещали в одиночные камеры за просьбы о медицинской помощи, возвращали из больниц после операций без необходимых медикаментов, а также ограничивали их общение с адвокатами.

Заключённых содержали в переполненных камерах, где царила антисанитария и круглосуточно горел свет. Женщин нередко размещали в помещениях, предназначенных для мужчин, а их жалобы на проблемы со здоровьем зачастую оставались без внимания.

Эти события происходят на фоне ужесточения миграционной политики в США. Ещё в день своей инаугурации, 20 января, президент Дональд Трамп в своей первой речи на посту главы государства подчеркнул, что намерен немедленно положить конец нелегальной миграции и начать процесс депортации миллионов иностранцев. Он также объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за ситуации на южной границе страны.

По данным Белого дома, за первые полгода работы новой администрации было арестовано свыше 100 тысяч нелегальных мигрантов, а ещё у полумиллиона иностранцев были аннулированы разрешения на временное пребывание в США.

Уточнения

Флори́да — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

