Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Захарова готовит музыкальную коллаборацию с рэпером Птахой
10 самых доступных новых автомобилей 2025 года: список от экспертов
Как правильно хранить кофе дома, чтобы аромат и вкус не пострадали
Норвегия готова финансировать ПВО для Украины при одном условии от США
Германия готовится к войне: дефицит водителей угрожает логистике НАТО
Как посадить киви в домашних условиях — пошагово
СБУ задержала сотрудника НАБУ по делу о госизмене
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине — реакция Кремля
Андрей Мерзликин посвятил отцу пронзительный пост в день его рождения

Империя стыда: США пытают заключенных под носом у всего мира

Human Rights Watch раскрыла факты массовых пыток мигрантов в США
2:08
Мир

Правозащитная организация Human Rights Watch в своём новом докладе, обнародованном в понедельник, раскрыла шокирующие факты о жестоком обращении с заключёнными в иммиграционных центрах на юге Флориды.

Поимка преступника
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Поимка преступника

В отчёте, составленном на основе бесед с задержанными, их близкими и адвокатами, специализирующимися на иммиграционных делах, описаны многочисленные нарушения прав человека в трёх учреждениях: Krome North Service Processing Center, Broward Transitional Center (BTC) и Федеральном центре содержания под стражей (FDC) в Майами.

Согласно документу, задержанных подвергали унизительным условиям содержания. Один из опрошенных рассказал, что их заставляли есть с пластиковых тарелок, стоящих на стульях, с руками, скованными за спиной, что напоминало обращение с животными. Кроме того, правозащитники зафиксировали случаи, когда людей помещали в одиночные камеры за просьбы о медицинской помощи, возвращали из больниц после операций без необходимых медикаментов, а также ограничивали их общение с адвокатами.

Заключённых содержали в переполненных камерах, где царила антисанитария и круглосуточно горел свет. Женщин нередко размещали в помещениях, предназначенных для мужчин, а их жалобы на проблемы со здоровьем зачастую оставались без внимания.

Эти события происходят на фоне ужесточения миграционной политики в США. Ещё в день своей инаугурации, 20 января, президент Дональд Трамп в своей первой речи на посту главы государства подчеркнул, что намерен немедленно положить конец нелегальной миграции и начать процесс депортации миллионов иностранцев. Он также объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за ситуации на южной границе страны.

По данным Белого дома, за первые полгода работы новой администрации было арестовано свыше 100 тысяч нелегальных мигрантов, а ещё у полумиллиона иностранцев были аннулированы разрешения на временное пребывание в США.

Уточнения

Флори́да — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома

Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.

Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Последние материалы
Белоруссия и США начали неформальные переговоры — водка скрепила договорённости
Антикоррупционный кризис: Зеленский атакует независимое НАБУ
Колесница из чистого золота и 130 тростей: кем был на самом деле молодой фараон
Вильфанд: жара до 30 градусов вернётся в Москву к 26–27 июля
Эксперты по питанию предупреждают о рисках отравления шаурмой и фастфудом в жару
Миграционная мафия: ФСБ пресекла деятельность преступной группы
Путин подписал указ: иностранные суда теперь под контролем ФСБ
Human Rights Watch раскрыла факты массовых пыток мигрантов в США
Европу заставят финансировать поставки американского оружия Украине
Легитимность Зеленского под вопросом: реакция западных СМИ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.