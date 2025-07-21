Срок годности истёк: мир готовится к отставке Зеленского

Легитимность Зеленского под вопросом: реакция западных СМИ

2:03 Your browser does not support the audio element. Мир

В последние дни западные издания всё чаще публикуют материалы, в которых Владимир Зеленский предстаёт в негативном свете.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Об этом написал Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии. По его мнению, образ Зеленского, ранее сравниваемого с Уинстоном Черчиллем, стремительно рушится. Он отметил, что в прессе появляются статьи с критикой, которые ещё недавно могли быть заклеймены как "российская пропаганда". Профессор также добавил, что, судя по всему, общественное мнение готовят к серьёзным изменениям в информационной повестке, поскольку надвигается некая "катастрофа".

На прошлой неделе известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, обладатель Пулитцеровской премии, сообщил, ссылаясь на свои источники, что бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины и нынешний посол страны в Лондоне Валерий Залужный в ближайшие месяцы может занять пост президента.

Кроме того, в июле издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорилось, что администрация Зеленского всё чаще сталкивается с обвинениями в авторитарных методах управления. Политики, общественные активисты и даже иностранные дипломаты указывают на то, что власти активно преследуют своих оппонентов, используя чрезвычайные полномочия, предоставленные режимом военного времени.

Стоит напомнить, что срок полномочий Зеленского официально истёк 20 мая прошлого года. Проведение выборов в 2024 году было отменено, что объяснили введением военного положения и всеобщей мобилизацией.

Критику в адрес Зеленского высказывал и президент США Дональд Трамп. Он назвал Зеленского "диктатором, правящим без выборов", а также утверждал, что уровень поддержки украинского политика среди населения упал до критически низких 4%.

Уточнения

Сеймур Майрон Херш — американский журналист, правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии, лауреат премии за вклад в развитие свободной прессы Фонда средств массовой информации в Лейпциге, лауреат премии Риденаура (2005).

