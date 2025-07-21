Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России в квитанциях ЖКХ может появиться отдельная строка за текущий ремонт
Немцы переезжают в Россию: главные причины и статистика
Билли Айлиш анонсировала секретный 3D-проект с Джеймсом Кэмероном на концерте в Манчестере
Риелтор Полторак: снижение цен на недвижимость маловероятно
Сливу обрабатывают от вредителей медным купоросом и бордоской смесью
Агата Муцениеце встретилась с сыном после долгой разлуки — что известно
Ученые работают над воскрешением мамонтов, зубров и додо с помощью генетики
Китай выразил протест против 18-го пакета антироссийских санкций ЕС
Пошаговый рецепт баклажанов по-армянски: идеальная закуска к шашлыку

Ответ Китая на санкции ЕС уже готов — Пекин переходит к действия

Китаист Санакоев: Пекин готов к активным мерам в ответ на санкции
2:11
Мир

Китай не намерен соблюдать санкционный режим, введенный Евросоюзом против России, и готов к активным действиям в защиту своих интересов. Об этом Pravda.Ru заявил президент Российско-китайского аналитического центра, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев.

Флаги Китая и России
Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаги Китая и России

Ранее Минкоммерции КНР сообщило, что китайские власти примут "необходимые меры" в ответ на включение китайских компаний и банков в новый, 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Ведомство отметило, что подобные действия Брюсселя противоречат духу взаимопонимания, достигнутого на высшем уровне, и оказывают негативное влияние на отношения КНР и Европы. 

Санакоев напомнил, что Китай выступает против санкционной политики и особенно — против односторонних ограничений. Он подчеркнул, что Пекин сам находится под санкциями с 1989 года и потому принципиально не признает такие меры, независимо от того, против кого они направлены.

Он отметил, что между РФ и КНР имеется широкая и устойчивая транспортная инфраструктура, что позволяет Пекину продолжать экономические связи с Россией, несмотря на попытки внешнего давления.

"У нас общая протяженная граница — четыре с половиной тысячи километров. Кто против нас может какие-то санкции применить?", — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о конкретных шагах Пекина, Санакоев отметил, что Китай сознательно не афиширует свои действия, чтобы не провоцировать Запад.

"Мы не будем этого озвучивать, дабы не радовать наших партнеров Запада, чтобы они нам не завидовали", — пояснил он.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что речь идет не о бездействии, а о конкретных и продуманных шагах.

"Это действия, а как же. Это очень активные действия, полное игнорирование санкций, которые объявляет некая группа лиц, некая группа стран, которая фактически представляет собой на сегодняшний день меньшинство", — заключил Санакоев.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома

Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.

Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
20 июля: День торта, шахмат и Московского Кремля
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Рынок смарт-часов в России: Huawei увеличила долю до 18%
Сенатор Гибатдинов предложил списывать ипотеку при рождении ребёнка в России
Ума Турман: почему она не верила в успех Криминального чтива
Эффективные способы привыкнуть к тренировкам утром: постепенный подъем и подготовка с вечера
Опрос в Австралии: очные события улучшают настроение и психическое здоровье
Тушёные кабачки с рисом и овощами: рецепт для правильного питания
В тренажёрных залах России выявлены основные страхи новичков
Земля общая: Дима Билан столкнулся с непростыми правилами в Каппадокии
В Орегоне олень убил охотника, которого несколько часов преследовал
Совместная посадка малины и яблони вызывает конкуренцию за влагу и питание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.