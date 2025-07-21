Ответ Китая на санкции ЕС уже готов — Пекин переходит к действия

Китаист Санакоев: Пекин готов к активным мерам в ответ на санкции

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Китай не намерен соблюдать санкционный режим, введенный Евросоюзом против России, и готов к активным действиям в защиту своих интересов. Об этом Pravda.Ru заявил президент Российско-китайского аналитического центра, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев.

Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаги Китая и России

Ранее Минкоммерции КНР сообщило, что китайские власти примут "необходимые меры" в ответ на включение китайских компаний и банков в новый, 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Ведомство отметило, что подобные действия Брюсселя противоречат духу взаимопонимания, достигнутого на высшем уровне, и оказывают негативное влияние на отношения КНР и Европы.

Санакоев напомнил, что Китай выступает против санкционной политики и особенно — против односторонних ограничений. Он подчеркнул, что Пекин сам находится под санкциями с 1989 года и потому принципиально не признает такие меры, независимо от того, против кого они направлены.

Он отметил, что между РФ и КНР имеется широкая и устойчивая транспортная инфраструктура, что позволяет Пекину продолжать экономические связи с Россией, несмотря на попытки внешнего давления.

"У нас общая протяженная граница — четыре с половиной тысячи километров. Кто против нас может какие-то санкции применить?", — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о конкретных шагах Пекина, Санакоев отметил, что Китай сознательно не афиширует свои действия, чтобы не провоцировать Запад.

"Мы не будем этого озвучивать, дабы не радовать наших партнеров Запада, чтобы они нам не завидовали", — пояснил он.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что речь идет не о бездействии, а о конкретных и продуманных шагах.

"Это действия, а как же. Это очень активные действия, полное игнорирование санкций, которые объявляет некая группа лиц, некая группа стран, которая фактически представляет собой на сегодняшний день меньшинство", — заключил Санакоев.