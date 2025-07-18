Эффект петуха: Макрон сыграл решающую роль в примирении Трампа и Зеленского

Дипломатическая война за Украину: Макрон повлиял на Трампа

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Недавно стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон сыграл важную роль в изменении позиции американского лидера Дональда Трампа по отношению к украинским властям.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на информацию от высокопоставленных источников.

По данным двух европейских дипломатов, Макрон, несмотря на сложные и неоднозначные отношения с Трампом, сумел использовать своё влияние, чтобы убедить американского президента в необходимости поддержки Украины. Он акцентировал внимание на том, что такая позиция может способствовать достижению стратегических целей Белого дома.

Кроме того, издание указывает, что европейские лидеры активно помогали президенту Владимиру Зеленскому в подготовке текста извинений, адресованных Трампу. В ходе телефонных разговоров с американским лидером некоторые из них также подчёркивали важность противодействия так называемой угрозе со стороны России, которая, по их мнению, затрагивает интересы США.

Между тем, на прошлой неделе издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Трамп рассматривает Зеленского как основное препятствие на пути к достижению устойчивого мирного соглашения в конфликте между Украиной и Россией. Эта информация добавляет интриги в сложную картину международных отношений, где дипломатические манёвры и личные связи играют ключевую роль.

Ситуация продолжает развиваться, и роль европейских лидеров, особенно Макрона, в урегулировании отношений между США и Украиной остаётся одной из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ. Какие шаги предпримут стороны дальше и удастся ли достичь компромисса, пока остаётся загадкой.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

