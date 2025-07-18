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Финансовый запрет ЕС против Белоруссии вызовет неожиданный эффект

Депутат Чепа: ЕС использует Белоруссию для косвенного давления на Россию
Мир

Санкции Евросоюза против Белоруссии не смогут повлиять на политику России. Об этом Pravda.Ru заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Еврокомиссия
Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еврокомиссия

Ранее Евросоюз ввел полный запрет на финансовые транзакции с Белоруссией. Это решение стало частью нового санкционного пакета, направленного против России. 

Евросоюз исчерпал потенциал традиционных санкций против России и теперь переходит к тактике давления на ее союзников, убежден Чепа.

Он отметил, что введенные ранее санкции не дали ожидаемого результата, а в некоторых случаях даже ударили по самим европейским странам.

"Дело в том, что Евросоюз уже не знает, что можно внести в очередной пакет санкций, потому что все санкции не приносят ожидаемых ими результатов", — сказал Чепа.

По его словам, внутри ЕС усиливаются разногласия из-за различного воздействия санкций на экономику стран-участниц. Это расшатывает Союз и вынуждает искать новые инструменты давления.

"Мало того, они понимают, что во многом санкции действуют против них... Это нервирует и раскачивает этот Союз", — подчеркнул парламентарий.

Чепа пояснил, что теперь ЕС активно использует вторичные санкции, стремясь воздействовать на страны Глобального Юга, а также на дружественные России государства.

Комментируя запрет ЕС на финансовые транзакции с Белоруссией, депутат назвал это элементом экономической конкуренции и попыткой давления.

"Это опять же конкуренция. Это конкуренция, это попытки давления на дружественные России страны", — заявил он.

Он подчеркнул, что эти меры не смогут изменить ситуацию: Белоруссия не поставляет России оружие, а наоборот — получает его от Москвы. Чепа добавил, что очередные санкционные меры становятся все менее рациональными.

"Чем дальше эти пакеты, тем они становятся все 'экзотичнее', я бы так мягко сказал", — заключил он.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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