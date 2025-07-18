Клад среди мелочи: кассиру на заправке повезло найти редкую монету

Американец Стив Уитмор, кассир на заправке, нашел среди сдачи монету на $3,2 млн.
Парень подсчитывал дневную выручку и увидел среди мелочи странные 50 центов. Монета отличалась от других цветом. Оказалось, что в кассу попал редчайший прототип монеты с профилем Джона Кеннеди 1964 года.
"Мысль, что одна монета может стоить дороже всей этой заправки, была чем-то невероятным", — удивился Уитмор.
Такие монеты все еще чеканят, но найденная монета на 90 процентов состояла из чистого серебра.
Интересно, что её сделали вскоре после убийства Кеннеди.
Уитмор призвал всех внимательнее относиться к мелочи.
Клад — зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен и не может быть найден, или же потерял на них право.
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