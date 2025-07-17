Революция в юриспруденции: российский суд главнее американского

Арбитражный суд Москвы запретил Twitch и Amazon судиться в США

3:55 Your browser does not support the audio element. Мир

В мире международных судебных разбирательств произошёл неожиданный поворот, который уже называют "тихой революцией".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Арбитражный суд Москвы принял решение, которое поставило под сомнение доминирование американской юрисдикции в спорах с крупными корпорациями. Речь идёт о конфликте между Кириллом Малофеевым, сыном основателя "Царьграда", и американскими гигантами Amazon и Twitch. Материал об этом публикует "Царьград".

Эти компании пытались перенести рассмотрение дела в суды США, однако российский суд не только защитил свою компетенцию, но и запретил продолжение разбирательств в Сан-Франциско и коммерческом арбитраже JAMS.

История началась ещё в 2022 году, когда Кирилл Малофеев, известный в киберспортивных кругах под псевдонимом Likkrit, столкнулся с блокировкой своего аккаунта на платформе Twitch. Молодой человек, профессионально занимавшийся трансляциями игр, в частности League of Legends, лишился доступа к своему каналу в рамках антироссийских санкций, введённых США. Подобные меры затронули не только его, но и многие российские СМИ, включая YouTube-канал "Царьграда".

В ответ Малофеев обратился в московский суд с требованием восстановить доступ к аккаунту. Суд встал на его сторону, обязав платформу не только разблокировать канал, но и выплачивать ежедневный штраф в размере 100 тысяч рублей с еженедельным удвоением суммы. На сегодняшний день общая сумма этих штрафов уже превысила капитализацию Amazon.

Кроме того, в качестве обеспечительной меры суд наложил арест на имущество Amazon и Twitch в России на сумму 3 миллиарда рублей. В 2023 году конфликт вышел на международный уровень: Малофеев подал иск в Турции, требуя принудительного исполнения решения российского суда. Рассмотрение этого дела запланировано на октябрь текущего года.

Попытка американских компаний перевести разбирательство в Калифорнию была связана с их желанием опереться на пользовательское соглашение Twitch, которое, по их мнению, обязывает решать все споры исключительно в судах США.

Однако российский суд счёл такие условия недействительными в данном случае, подтвердив право Малофеева добиваться справедливости в других юрисдикциях. Более того, Amazon и Twitch пытались добиться заочного решения в свою пользу, чтобы заблокировать возможность исполнения российских судебных решений за рубежом, но и эта стратегия провалилась.

Комментируя ситуацию, Кирилл Малофеев выразил надежду, что в конечном итоге Amazon будет вынужден признать действие российского законодательства. Он подчеркнул, что рассчитывает не только на восстановление справедливости в своём случае, но и на изменение политики американских платформ в целом. По его мнению, действия Twitch являются недопустимыми, и важно предотвратить повторение подобных ситуаций не только в отношении россиян, но и пользователей из других стран.

Он также отметил, что в настоящее время ведётся сразу несколько параллельных процессов в разных юрисдикциях, чтобы доказать, что международное право выше корпоративных правил американских компаний.

Этот случай уже называют прецедентом, который может изменить подход к международным судебным спорам, особенно в условиях глобального противостояния между странами и корпорациями. Нарушение постановлений московского суда может привести к серьёзным финансовым последствиям для Amazon и Twitch, включая выплату компенсаций, эквивалентных возможным взысканиям в американских судах, а также покрытие судебных издержек.

Уточнения

Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.



Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.

