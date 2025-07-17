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США сделали ставку, о которой пожалеют: действия Трампа вызвали разочарование

В России назвали Трампа врагом России и русского мира
1:42
Мир

Решение Дональда Трампа поддержать курс НАТО на капитуляцию России в конфликте с Украиной демонстрирует его антироссийскую позицию. Об этом Pravda.Ru заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Ранее издание The American Conservative сообщило, что экс-президент США Дональд Трамп фактически присоединился к стратегии НАТО, которая предполагает капитуляцию России как условие для мирного соглашения с Киевом. По информации источника, это означает, что Трамп согласен на полный отказ России от территорий и на возможное вступление Украины в НАТО.

По словам Виктора Соболева, рассчитывать на смягчение позиции США в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом было наивно.

"Вот все как-то верили, что Трамп изменит, что-то положительное сделает в прекращении конфликта и так далее. Что, в принципе, сделал Трамп? Первое, он добился увеличения военных. Второе, расходы США на сумму более 1 триллиона долларов. Вы как думаете сами, против кого отправлено?", — отметил Соболев.

Он подчеркнул, что действия бывшего президента США с самого начала не вызывали у него доверия.

"Это враг России, откровенный враг России", — добавил депутат.

Соболев напомнил, что Трамп ранее делал противоречивые заявления — то обещал закончить конфликт за сутки, то якобы хотел "купить Украину с ее недрами".

"Трамп — такой же враг России, как и Макрон, как и Мерц, как и другие главари НАТО", — заключил Соболев.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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