Украина готовит переговорщика для России — что стоит за этим шагом

Политолог назвал сохранение Умерова в переговорной группе Украины уступкой Вашингтону

2:23 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Сохранение Рустема Умерова в роли переговорщика с Россией выгодно прежде всего США. Об этом Pravda.Ru заявил политолог Егор Кваснюк.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Встрече по Украине во Франции, 17 апреля

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что Рустем Умеров, которого ранее прочили на эту должность посла Украины в США, может остаться главой переговорной группы и сосредоточиться на контактах с Россией.

По мнению Кваснюка, сам по себе Умеров не обладает особыми возможностями для ведения переговоров. Он подчеркнул, что ключевым фактором является другое.

Он добавил, что сохранение Умерова на переговорном направлении является сигналом американской стороне.

"Запускать его снова — это подарок американцам. Скорее всего, произошел договор какой-то с американской стороной о том, чтобы сохранить известную им фигуру в данном вопросе, в переговорном треке", — пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на то, что Украина не готова к переговорам, сохранение Умерова нужно, чтобы США могли сохранять иллюзию возможности дипломатического решения.

"Украинская сторона на переговоры не готова идти, они продолжают ожидать поставок со стороны США, которых не будет. Но они все равно продолжают ожидать", — указал Кваснюк.

Он связал происходящее с действиями Федеральной резервной службы США и позицией экс-президента Дональда Трампа.

"Федеральная резервная служба, которая играется сейчас за спиной Трампа и финансирует украинскую войну американскими деньгами без разрешения на то со стороны. И это очень злит Трампа", — подчеркнул политолог.

Он указал, что сохранение Умерова позволяет Вашингтону оставить «удобную» фигуру, без усиления влияния Британии.

"Они сохранили известную для американцев и удобную фигуру Умерова, у которого деньги в американских банках, вместо того, чтобы опять кидаться к британцам, к агентам Британии", — пояснил эксперт.

По мнению Кваснюка, кандидатура Ольги Стефанишиной, как возможного посла, исключает любые переговоры.

"Стефанишина — это на переговорах можно было бы положить крест сразу и забыть о них. Она от Британии, а британцам нужна только война", — заявил он.