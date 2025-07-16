Корона для вечного шаха: Туркмения создаёт новую династию на века

В Туркменистане предложили короновать президента Бердымухамедова

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В Туркменистане разворачивается необычная общественная дискуссия, связанная с предложением о коронации действующего президента и закреплении за семьёй Бердымухамедовых статуса, который можно сравнить с "вечными правителями".

Фото: commons.wikimedia.org by Wtendo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шахматный король, шахматы

Эта идея была озвучена известной народной артисткой, Джемал Сапаровой, во время торжественного мероприятия, посвящённого дню рождения бывшего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. По мнению аналитиков, подобное предложение, скорее всего, направлено на укрепление позиций экс-президента, который, несмотря на формальную передачу власти своему сыну в 2022 году, продолжает играть ключевую роль в управлении страной. Материал об этом выпустило издание argumenti. ru.

Нынешний президент, Сердар Бердымухамедов, имеет все шансы оставить значительный след в истории Туркменистана. Именно при его руководстве страна может начать поставки природного газа в Европу, что станет важным шагом в геополитическом плане. Этот процесс особенно актуален на фоне стремления Евросоюза сократить зависимость от российских энергоресурсов, что делает Туркменистан потенциально важным игроком на энергетическом рынке.

Во внутренней политике к правящему тандему отца и сына присоединилась ещё одна представительница семьи — Огулджахан Атабаева, которая приходится дочерью Гурбангулы и сестрой Сердару.

Она активно представляет Туркменистан на международной арене, участвуя в гуманитарных проектах и встречах с представителями различных государств, включая Россию и Китай. Её деятельность рассматривается как часть стратегии по улучшению международного имиджа страны, который долгое время ассоциировался с закрытостью и жёстким контролем.

Участие женщин из президентской семьи в дипломатических инициативах подчёркивает стремление Ашхабада адаптироваться к новым реалиям, где энергетическая и транспортная значимость региона становится всё более важной. Туркменистан пытается не только укрепить свои позиции на мировой арене, но и смягчить восприятие своего политического режима в глазах международного сообщества.

Уточнения

Серда́р Гурбангулы́евич Бердымухаме́дов — туркменский государственный и политический деятель. Президент Туркменистана и Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Туркменистана с 19 марта 2022 года.

