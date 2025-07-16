Ракеты над Дамаском: Израиль начал охоту в сердце Сирии

В последние дни ситуация в Сирии резко обострилась, привлекая внимание международной общественности. Материал об этом публикует EADaily.
По данным местных СМИ, израильские военно-воздушные силы нанесли серию ударов по объектам в Дамаске, включая правительственные здания. В одном из репортажей сирийского телевидения было показано, как ракеты взрываются в непосредственной близости от президентского дворца.
Сообщается, что ранее израильская авиация уже атаковала комплекс зданий, где располагается Генеральный штаб сирийской армии.
На фоне этих событий в южной части страны, в провинции Сувейда, разворачивается ещё один конфликт.
Духовный лидер местной общины друзов призвал жителей использовать все доступные средства для противостояния вооружённым силам временного правительства Сирии, которые недавно вошли в регион. Под "силами временного правительства" подразумеваются различные исламистские группировки, среди которых выделяется организация ХТШ*, ранее возглавляемая нынешним лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа, известным также под другим именем.
Ситуация в Сувейде осложнилась после того, как Министерство внутренних дел Сирии объявило о введении войск в город и установлении комендантского часа. 13 июля вооружённые формирования исламистов совершили нападения на несколько поселений друзов, что привело к перекрытию важной автодороги, соединяющей провинцию с Дамаском. Для защиты мирных жителей в конфликт вмешались местные отряды самообороны, сформированные представителями друзской общины.
Эскалация конфликта вызвала реакцию со стороны Израиля. Министр обороны этой страны заявил, что в случае продолжения атак на друзов в районе Сувейды сирийские власти столкнутся с серьёзными последствиями, включая нанесение "болезненных ударов". Ситуация в Сирии продолжает оставаться крайне напряжённой, а действия всех сторон конфликта лишь усиливают нестабильность в регионе.
*Террористическая организация, запрещена на территории РФ
Эс-Сувайда́ — город на юго-западе Сирии, административный центр мухафазы Эс-Сувайда, недалеко от границы с Иорданией. Основной город друзов в Сирии.
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